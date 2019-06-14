研究報告：內地5G人才平均月薪逾1.4萬人幣

內媒報道，招聘網站BOSS直聘發布名為《2019年5G人才數據洞察》的研究報告，就薪資、行業、崗位等方面進行分析。今年首5月內地5G相關人才平均招聘月薪為14,110元人民幣，而北京、深圳、上海對5G相關人才需求量高踞三甲。



另外，通訊、網絡設備行業為人才需求最大的行業。通訊工程、電腦相關專業為5G人才的主要來源。



BOSS直聘表示，內地5G人才需求顯著增長，去年需求總量較2017年增長31.6%。今年以來，5G相關人才需求出現爆發式增長。首5月，5G人才需求總量已經接近去年的60%，較2去年同比增長38.9%，需求增速較去年提高7個百分點。



相應的5G相關人才薪資也水漲船高，數據顯示，今年首5月5G相關人才平均招聘月薪為14,110元人民幣，較去年平均月薪水平高出15.7%。



就5G相關崗位人才需求量來看，需求量最大的為通訊研發工程師，佔比高達43.5%，其次是電訊網絡工程師，佔比達到19.9%。在今年春招聘旺季期間，BOSS直聘就發現光傳輸工程師和無線射頻工程師的需求同比增幅均超過80%。



值得注意的是，5G試點城市的確定，在很大程度上影響着現階段5G人才的流向。北京、上海、深圳等城市相繼宣布將在今年年底前建成超過一萬座5G基站。北京、深圳、上海也成為對5G相關人才需求量高居三甲。此外新一線城市西安位居第四，一線城市中的廣州排名第八。



另外，工業和信息化部估計，中國5G通訊商增加速度拓展：預計5年內創造就業崗位310萬個。而按照工信部給出的時間表，今年將進入5G預商用階段，2020年將正式商用。顯然，向四大運營商發放牌照的舉動，令中國的5G商用提前至少半年。



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