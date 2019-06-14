【地產專題】趁市淡低吸「小島風情」盤

二手市況轉淡，動搖部分業主信心，若有意置業的人士大膽還價，隨時有意外收穫。如果嚮往小島悠閒風情，大可放眼度假氣息十足的馬灣、愉景灣及龍珠島，該區不乏樓價低水的臨海盤選擇，細單位實用呎價一萬餘元起有交易，屬低水的入市之選。



●愉景灣：配套優越 明翠台叫450萬

愉景灣位於大嶼山沿海，近半個世紀以來由荒蕪之地，發展成為低密度悠閒社區，猶如外國小鎮般充滿異國小島風情。近年該區的交通配套「升呢」，除了有渡輪往返中環之外，亦有多線巴士前往機場、港鐵東涌站及欣澳站，而的士亦可駛進愉景灣特定範圍上落客，市區上班族外出不愁沒有交通選擇。



該區配套完善，不但有齊食肆、商場、國際學校及酒店，而且區內設有兩個大型會所、沙灘、遊艇會及高爾夫球會，為住戶提供多元化的休憩設施，度假氣息濃厚。



區內地產代理指出，愉景灣的入門盤樓齡普遍較舊，現時首選鄰近愉景灣國際學校的一期明翠台，實用面積440方呎，以450萬元放售。中原李偉寧稱，另一個五球內選擇為五期頤峰中層一房戶，實用面積456方呎，叫價499萬元。



美聯潘慶樑表示，靠近愉景灣碼頭的海景一房盤可揀四期曦欣閣，樓齡28年，入門單位實用面積411方呎，叫價500萬元。至於距離愉景灣隧道不遠的十期時峰，入場盤為享山景的一房戶，實用面積440方呎，原叫價536萬元，現減至510萬元。



兩房戶方面，潘氏指，曦欣閣低層內園單位呎價較低，實用面積545方呎，最平放盤叫575萬元，實用呎價10,550元。至於海景盤則放眼該期的寶安閣，實用面積545方呎，叫價625萬元。



●龍珠島：屯門隱世小島310萬起

龍珠島位處屯門東南面，面積僅約3公頃，但與馬灣一樣四面環海，自成一隅。龍珠島雖然被市場譽為隱世小島，居民出入只靠一條行車橋連接對岸的黃金海岸地段，惟因私家車可駛進島內，加上離青山公路及購物商場約十餘分鐘步程，位置不算太吊腳。



該小島共有4個私人屋苑，全部樓高數層，居住密度低，加上有海景為伴，遠離鬧市煩囂。要揀該島的入場盤，首選龍珠島別墅，雖然樓齡47年，但近年已完成維修，保養相對較佳。晉誠地產張秋指出，現時該屋苑最平放盤為開放式單位，實用面積285方呎，望內園，叫價310萬元。至於同類海景戶入場價360萬元。



美聯鍾伯圖表示，同屋苑較大單位可揀一個地下自製相連放盤，實用面積共572方呎，外連面積400方呎的不入契花園。單位去年七月放盤價680萬元，現時減至595萬元，重返八成按揭保險範圍之內。



另外，島上其他屋苑主攻大碼單位，其中龍珠島花園提供該島入門三房盤，最平放盤為海景戶，實用面積694方呎，叫價650萬元。此外，龍珠花園則有大單位放盤，望海景，三房連主人套房，另設工人房，現叫價950萬元，實用呎價9,000元有找。龍珠島花園1座地下單位，去年4月以1,050萬元售出，為龍珠島首破千萬元成交個案。



●馬灣：珀麗灣自成一隅 入場費530萬

位處荃灣的馬灣，近年發展成充滿度假氣息的綜合社區。要數島上唯一的大型私人屋苑，不得不提珀麗灣，標榜「無煙」生活，惟要留意該屋苑謝絕私家車出入，對外交通依賴巴士、的士及渡輪。



珀麗灣共有五期住宅，各期環島而建，自成一隅，不少單位享有海景，居住環境舒適寫意。配套方面更完善，單是住客會所已有4個之多，加上鄰近商場、沙灘、主題公園、酒店及「打卡」熱點馬灣村，盡享悠閒時光。



相比起愉景灣，珀麗灣的入場盤呎價較高，但勝在樓齡較新，內外「見得人」。中原溫明峯表示，目前屋苑最平放盤主要集中一期17座，因主攻小型單位，入場門檻較低，現時入場盤為該座一個低層一房戶，享內園景，實用面積379方呎，叫價530萬元。至於海景戶最平為同座中層一房單位，實用面積360方呎，叫價598萬元，實用呎價16,611元。



他續指出，兩房放盤價則要六球以上，當中以五期最親民，目前入門單位為一個園景戶，實用面積476方呎，設有露台，叫價659萬元。海景戶最平首推三期，實用面積490方呎的單位，業主以680萬元放售。



近期珀麗灣交投氣氛回落，5月錄13宗，平均成交呎價12,842元，當中30座高層兩房戶，議價後減至689萬成交。美聯劉俊雄稱，踏入6月買賣雙方續拉鋸，該屋苑首10日僅錄一宗成交。



●臨海而建 打風需留神

居於馬灣、愉景灣及龍珠島，雖然環境宜人，但因臨海而建，一旦打風落雨自然「食到應」。在颱風高掛日子，對外交通最受影響，難免有被困孤島的感覺，究竟有甚麼地方要注意呢？



上述三個特色社區之中，龍珠島是唯一容許居民自行駕駛私家車進出的地方，在颱風高掛日子亦不會封橋，惟晉誠地產張秋表示，居民過橋時仍須衡量自身的安全，以免發生危險。事實上，2017年超級颱風「天鴿」襲港時，有網民就拍到該島居民冒着被淹沒的危險，駕車駛出龍珠島橋，期間洶湧巨浪幾乎淹沒整輛私家車，險象環生。



至於居民依賴渡輪及巴士出入的愉景灣及珀麗灣，當天文台懸掛八號風球時，各有不同的交通安排。當中珀麗灣的渡輪及巴士服務均會暫停，未能趕及尾班車船的住戶，難免有家歸不得。



另外，打風期間，愉景灣除了渡輪停航外，對外及島內的巴士仍維持有限度的服務，而的士仍可駛進愉景灣。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。