德祥地產發盈警　受累星美投資公平值減少

德祥地產(00199)發盈利警告，預期2019年3月31日財之純利與2018年同期相比顯著下降，主要由於有關星美投資的公平值減少所致。



該公司指，於2019年3月底及於本公布日期，持有星美控股(00198)6,250.47萬股股份，佔星美已發行股份總數2.31%。星美股份自2018年9月3日起於聯交所停止買賣。



於本財政年度結束後，該公司聘任一名獨立專業估值師為於2019年3月31日之星美投資進行估值，並與公司之核數師就星美投資估值之基準進行討論。根據星美於日期為2019年6月2日之公布中所披露，星美仍然缺乏足夠的營運資金以支持其業務營運，當中包括拖欠大額工資、租金及版權費用，且沒有就有關債務重組之事宜簽訂協議或協定實質的條款。



根據估值師對星美投資估值之初步預測，並考慮到星美的最新公布資料後，預計星美投資之帳面值的公平值將大幅減少，並可能於公司截至本年度之綜合損益表中扣除。



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