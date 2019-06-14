逾百年數據分析！若目前是熊市　道指要瀉35%

外國傳媒報道，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，若以逾百年歷史數據分析，如果熊市由現時開始，道指潛在跌幅恐達35%，即低見17,000點左右。



他指出，根據研究機構Ned Davis Research搜集的數據，自1900年開始，美國股市總共出現過36次熊市，並將所有數據拿來研究。



結果發現，「牛市」長度與之後的「熊市」嚴重程度是沒有關連的。歷史顯示，最短命的50%牛市結束後，熊市平均跌幅為31.5%；最長命的50%牛市結束後，熊市平均跌幅為30.8%。換言之，假設今次牛市長達10年，不代表之後的熊市會跌得十分急勁。



若加上市盈率因素，假設熊市開始時美股市盈率不太高的話，該些熊市平均跌幅為27.8%；如果熊市開始時美股市盈率較高，該些熊市平均跌幅就達到34.5%。換言之，牛市升得愈離譜，熊市跌幅往往較大，目前就是處於市盈率較高水平。根據統計學，以市盈率預示熊市跌幅的準確度達95%。



若再加上由耶魯大學著名教授席勒自創的經周期因素調整後市盈率(CAPE)來看，如果美股熊市由現時開始，道指潛在跌幅恐達35.3%，即道指可能低見17,000點水平，惟嚴重程度較2008年金融海嘯為低。



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