瑧頤首推110伙　折實入場費4球有找

新界西北區新盤競爭激烈。新世界發展(00017)旗下元朗十八鄉路99號項目瑧頤，剛獲批預售樓花同意書，樓書已上網。發展商極速公布開價，首張價單推出110伙，實用面積由231至577方呎；扣除最高16%折扣優惠後，折實平均呎價16,266元，入場費約398.6萬元起，最高價則為975.3萬元。至於整批單位呎價介乎14,781至17,883元。發展商於周六(15日)下午起開放示範單位吸客。



資料顯示，同系與恒基地產(00012)合作的區內尚悅‧嶺，去年10月公布首張價單推出101伙，價單平均呎價16,372元，折實平均呎價約15,881元，貼近同區市價，入場費逾317.67萬元。



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