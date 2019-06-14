新盤UPDATES：瑧頤公布首張價單　雲端標售5伙

近日市場氣氛不穩，影響發展商推盤步伐。不過仍有全新項目正式公布價單，並部署短期開售搶客。



●瑧頤首推110伙 折實入場費4球有找

新界西北區新盤競爭激烈。新世界發展(00017)旗下元朗十八鄉路99號項目瑧頤，剛獲批預售樓花同意書，樓書已上網。發展商極速公布開價，首張價單推出110伙，實用面積由231至577方呎；扣除最高16%折扣優惠後，折實平均呎價16,266元，入場費約398.6萬元起，最高價則為975.3萬元。至於整批單位呎價介乎14,781至17,883元。發展商於周六(15日)下午起開放示範單位吸客。



資料顯示，同系與恒基地產(00012)合作的區內尚悅‧嶺，去年10月公布首張價單推出101伙，價單平均呎價16,372元，折實平均呎價約15,881元，入場費逾317.67萬元。



●新世界瑧頤樓書已上網 開放式戶最細230方呎

新世界發展(00017)旗下元朗十八鄉路99號項目瑧頤，剛已獲批預售樓花同意書，樓書已上網，最細開放式單位為項目的A6室，實用面積由230方呎；3房戶最大面積為577方呎。發展商料周五晚將會公布首張價單，最快周六(15日)起開放示範單位吸客。



●GRAND MONTARA延遲開放展覽廳

市場氣氛不穩，個別發展商推盤部署受阻。會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA，預售樓花同意書將於明日起生效，發展商原定明日起開放展覽廳，但已落實延遲開放時間。該盤日前原本舉行記者會推介項目，但受交通問題影響而取消。



●雲端加推5伙分層戶下周五起標售

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端加推5個分層單位，於6月21日起招標發售，包括Apex 1座的5樓A室、5樓及6樓B室複式戶、Apex 2座的5樓A室及6樓A室，以及Apex 3座6樓A室。



●啟德 1 號 (II)低座分層戶售5100萬

據一手銷售資訊網資料，啟德 1 號 (II)沽出低座第八座3樓，實用面積1,606方呎，成交價5,100萬元，呎價31,756元。



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