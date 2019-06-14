【瑧頤開價】中原陳永傑指入場門檻低　料吸上車客

新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤剛公布首張價單，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首張價單貼近市價，共59伙折實售價低於600萬元，可承做按揭保險，售價亦與新一批居屋價錢相若。



他又指，新一輪居屋及白居二錄得超過40萬份申請，料部分怕落空的居屋客將轉流私人市場，加上二手市場缺乏600萬以下放盤，料瑧頤可吸納上車客。



此外，美國聯儲局近日發放下半年或會減息的言論，令供樓較租樓便宜的優勢持續，故減息有助增加香港物業的成交量。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。