日產汽車兩大黑科技　把科幻變成現實！

外媒報道，日前舉行的2019年的CES Asia(亞洲消費電子產品)展會上，日產汽車展示現實與虛擬結合的無形可視化（Invisible-to-Visible）技術、解讀大腦信號的腦控車（Brain-to-Vehicle）技術，以及全新純電動全輪驅動車型——日產IMs概念車，將消費者與未來汽車駕駛場景拉近一步。



所謂「無形可視化」的技術，這項未來的技術希望讓你在開車的時候，視線可以穿透路上的建築跟着指引路線走。字面上來看是「從隱形的到可見的」，它可以在前方視野中通過融合虛擬的顯示和真實的物體，幫助駕駛者看到那些本來有遮擋、「隱形」的東西。



作為日產智行科技的一部分，這項技術通過車內外的傳感器和儲存在雲端的數據，在車輛周圍創造一個360°虛擬空間，叫做Metaverse，提供道路、路口信息以及附近的行人信息，使得系統不僅可以感知到車輛當下周圍的環境，還能提前“看”到前面視線看不到的拐角或建築。



當車輛處於自動駕駛模式時，該技術可以讓駕駛變得更加輕鬆愜意。例如，當車輛在雨中行駛時，無形可視化技術能夠在車輛內部投射出晴天場景；當訪問新地點時，該系統能夠在虛擬世界內搜索知識淵博的本地嚮導，並讓嚮導與駕乘人員進行交流。



日產的另一款汽車「腦控車」技術，能夠將駕駛者的反應更加快速地傳達給車輛，使車輛根據駕駛情況的變化不斷做出相應的調整。日產汽車的這項技術，是其利用大腦解碼技術來預測駕駛員行為，並檢測駕駛員駕駛時的不適。



通過對駕駛員反應的預判，腦控車技術能夠加強車輛的機動性，同時還能夠通過學習駕駛員的習慣及時調整，以降低駕駛員的不適感。在日產看來，腦控車並不會消除我們的駕駛樂趣，而是通過相關技術來增強新入門/新手駕駛員的駕駛體驗樂趣。



未來腦控車技術將與具備自動駕駛功能的汽車結合在一起。這樣自動駕駛系統，就不會變得程序化，駕駛者可以輕鬆地介入操控車輛。



最後日產還在展區展示了於今年年初CES上亮相的全新純電動全輪驅動車型——日產IMs概念車，這是首款搭載無形可視化技術的概念車型。



相比起現在的觸控、語音控制系統，未來開車也許只要你動動腦子就行。腦控車技術和無形可視化技術看似離我們很遠，但隨著5G技術的商業落地以及VR技術、腦電波技術的發展，日產這兩項技術走進我們身邊也是指日可待。



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