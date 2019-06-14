夜市UPDATES：美企憂貿戰！道指挫百點　港夜期失二萬七

有美國科技企因貿戰而「打定輸數」，同時有超過600家企業聯署美國總統特朗普，期望不要將貿易戰升級，加上最新公布的經濟數據參差，美股早段受壓。道指曾挫118點，目前報26,010點，跌96點；標指報2,881點，跌10點；納指報7,786點，跌50點。



港股期指夜市跌穿27,000點關口，現報26,952點，跌91點，低水166點。歐股走勢反覆，當中英股跌0.43%；德股跌0.59%；法股跌0.3%。



美國晶片股跌勢未止，博通預告全年收入將因華為事件而減少20億美元，股價目前大跌逾7%，並拖累同業一同下跌。AMD及英偉達跌3%，英特爾及高通跌約2%。另外，社交媒體「一哥」Facebook升逾2%，據報公司計劃下周推出其虛擬貨幣。



數據方面，美國5月零售銷售按月升0.5%，雖然升幅略低於市場預期的0.6%，但4月數字由原本跌0.2%修訂為增長0.3%。美國5月工業生產升0.4%，升幅高於市場預期的0.2%，期內設備使用率78.1%，與市場預期的78%相若。不過，美國6月密歇根大學消費者信心指數初值僅97.9，低過市場預期值98及5月的100。



數據公布後，市場對聯儲局下周減息的預期降溫。聯邦基金利率期貨顯示，交易員預期聯儲在下周減息的機會降至23%，之前為31%。惟7月減息機會仍達84.9%。在下周減息預期稍為降溫下，美債孳息率微升，10年期孳息率高見2.11厘；反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數升穿97後續揚，目前報97.33。



事實上，市場對美國經濟前景難樂觀，有「新債王」之稱的岡拉克(Jeff Gundlach)表示，未來6個月美國經濟陷入衰退的可能性升至40至45%，未來1年的可能性更為65%。



貿戰最新消息方面，世界貿易組織(WTO)爭端解決委員會周五(14日)發表聲明顯示，中美已暫停處理其去年在世貿提起、針對中國的知識產權的訴訟，並將暫停時間延至12月31日，原因未知。



報道指出，是美國在6月3日提出暫停要求，中國在要求提出第二天同意。案件由美國在去年3月發起，為美國就中國涉嫌竊取知識產權展開的攻勢之一。



【21:30】憂慮全球經濟放慢，美股開市早段偏軟，道指跌107點，至25,999點；納指跌41點，至7,795點；標指跌6點，至2,885點。



美國晶片商博通將今個財政年度的全年收入預測削20億美元，反映中美貿易戰的影響，股價早段重挫7.57%至260.29美元。其他晶片股亦受影響，高通股價跌2.73%至68.02美元；英特爾股價跌2.25%至45.65美元。



網上食材供應商Blue Apron宣布將股份合併，股價挫7.96%至0.6美元。

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