特朗普：好不滿鮑威爾！若冇加息　道指再升1萬點

外國傳媒報道，美國總統特朗普最近接受媒體訪問時再次批評聯儲局，指「如果由『不同的人』來掌管聯儲局，經濟及股市表現已更好！」



他指出，如果聯儲局主席鮑威爾及他的同僚沒有加息及「量化緊縮」，經濟增長會再高1.5個百分點，股市(道指)已再升10,000點！



他說：「他(鮑威爾)是我揀的，我完全不同意他。是的，聯儲局是獨立的...但我對他的所作所為並不滿意。」

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