樓價UPDATES︰美孚暫錄5成交　愉翠苑放盤一周減52萬

細價盤需求殷切，帶動租金表現不俗。尚未入伙的單幢式住宅屯門城‧點剛預租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●而西半山殷樺花園於月中才突破悶局，剛售出的2期高層B室，實用面積818方呎，屬三房包括套房設計，享海景，連車位以2,430萬元售出，呎價29,707元。據了解，原業主於2015年初以1,550萬元購入，持貨約四年帳面賺約880萬元。屋苑目前約有15個放盤，叫價由約1,950萬元起。



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九龍區



●荔枝角美孚新邨本月暫錄5宗成交，平均實用呎價14,439元。近日4期百老滙街107號高層A室，實用面積504方呎，原則為兩房設計，最初開價780萬元，近日減至760萬元售出，實用呎價15,079元。原業主持貨9年，帳面獲利460萬元。



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新界區



●城‧點低層F室開放式戶，向東望山景，實用面積220方呎。業主以意向月租約1.2萬元放盤10日，議價後以1.08萬元成功預租，呎租49.1元，追平區內紀錄。若以業主2017年購入價約306.82萬元計，回報率約4.2厘。



●馬鞍山薈晴的開放式戶，租金表現亦較其他戶型為佳。屋苑2座低層B02室，實用面積227方呎，以1.15萬元獲承租，呎租50.7元。原業主於2016年以344萬元入市，回報率約4厘。據了解，同項目1座中層B3室，屬套一房間隔，上月以1.4萬元租出，每方呎41.5元，反映單位愈細呎租愈貴。



●沙田居屋愉翠苑B座高層02室，實用面積650方呎，座向西北外望沙田景觀。上址原開價750萬元，放盤一星期，減價52萬元，獲用家於未補價第二市場以698萬元承接，實用呎價10,738元。



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