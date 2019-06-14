特朗普最新表態：中方會否出席G20「無關緊要」

外國傳媒報道，美國總統特朗普周五(14日)最新表示，中國領導人6月28至29日是否出席二十國集團(G20)峰會「無關緊要」，因美國將與中國在某個時刻達成貿易協議。



他說：「如果中國領導人出現，很好；但如果沒有，那麼，我們正每月從中國獲得數十億美元計的關稅。我們再看看，最終他們將要達成協議」。



他又指出，中國透過操縱人民幣，緩衝美國關稅帶來的衝擊。



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