中策集團出售債券 涉300萬美元
2019年06月14日 22:44
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中策集團(00235)公布，於二級市場出售總本金金額300萬美元債券，總代價約309.1萬美元，分別相等於2,340萬港元及約2,411萬港元。集團預期，將透過出售事項錄得收益約6.6萬美元(約51.5萬港元)。
債券到期日為2026年5月25日，票面息率為3.9厘。公司認為，出售提供良機變現投資，從而加強現金狀況，以及減低於金融市場波動中所承擔的風險。
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