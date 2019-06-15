東亞銀行股價冧一成　證券行齊唱淡

李國寶任主席的東亞銀行(00023)發盈利警告後，周五(14日)隨即惹起市場憂慮，拖累股價一度大挫近一成，創逾3年收市新低。多間證券行紛紛狠劈東亞目標價，花旗預計該行上半年承受的巨額減值損失，將會抹去2019年度近半盈利，故大削其目標價13.55%至20.4元，重申「沽售」評級。



東亞銀行周四發盈警時披露，早年在中國內地批出4項面值總值約62億元，來自非一線城市商業地產界別貸款資產，受惡化的市場環境影響而需預先下調信貸級別，該行將因此出現25億至30億元稅後減值損失，預計今年上半年股東應佔溢利亦將較去年同期的39.92億元顯著下降。



主要負責中國區業務的東亞副行政總裁李民斌更指，會持續檢視資產質素，惟中美貿易戰及內地經濟下行等因素持續，業務受到影響是「無可厚非」。盈警拖累東亞銀行股價昨日收市跌9.11%，報21.95元，是2016年2月初以來的低位。



花旗發表報告指出，東亞的減值損失將使今年盈利大跌，並拖累每股派息顯著向下，加上其內地業務仍然受宏觀環境拖累，對該行的股東回報率低企持審慎態度。



摩根大通認為，東亞銀行發盈警令市場意外，將重燃市場對其內地業務的資產質素憂慮。由於內地宏觀環境不確定性增加，相關企業貸款的潛在信貸風險仍然高企。摩通預計東亞股價在未來6至12個月將繼續跑輸同業，重申「減持」評級，調低其2019年每股盈利預測45%之外，並下調目標價14.22%至21.7元。



此外，摩根士丹利亦對東亞前景感到悲觀，直言其內地貸款規模龐大，當中有三成與房地產相關，料於內地經濟增長放緩下，該行信貸成本將維持高企，拖累其股東回報率至中單位數，故予以「減持」評級。



值得留意的是，東亞銀行於盈警通告中預計，截至今年6月底普通股權一級資本比率(CET1)將為14.5%。瑞銀指，相關比率與去年底水平15.7%相比，錄得明顯回落。

彭博資料顯示，截至昨日共有11間機構對東亞銀行作出評級，當中有7間建議「沽售」，而且沒有券商給予「買入」評級，反映市場普遍看淡東亞銀行發展前景。

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