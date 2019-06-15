歐股收市微跌　半導體股全線下挫

美國和伊朗之間的緊張局勢加劇，歐股收市微跌，英國富時100指數收報7,345點，跌22點或0.31%；法國CAC指數收報5,367點，跌8點或0.15%；德國DAX指數收報12,096點，跌72點或0.6%。



波斯灣局勢因兩艘油輪遇襲而升級，美國總統特朗普周五(14日)指控伊朗是幕後黑手，警告不要封鎖霍爾木茲海峽；美軍則公開影片，宣稱伊朗革命衞隊銷毀證據，移走裝設在油輪的水雷。伊朗強烈否認指控，形容襲擊疑點重重，質疑有人蓄意破壞。



美國無廠半導體公司Broadcom季度業績遜預期，該公司更稱，因地緣政治風險及華為事件使需求下跌，料全年盈利會受挫。消息亦拖累歐洲半導體股全線下跌，德國Infineon急跌5.14%；意法半導體挫3.05%；荷蘭BESI跌逾3.84%。



德國福士汽車早前表示，將和美國福特汽車公司在自動駕駛和電動車的發展領域上，達成真正的合作關係。福士汽車早段隨大市向下，股價全日跌1.09%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

