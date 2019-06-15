東方日報B2：二手樓價連跌兩周　大屋苑交投縮

市場氣氛不穩，後市走勢未明，二手樓價跌勢進一步擴大。地產代理二手樓價指數已連跌兩個星期，按周挫1.43%，為今年1月初之後最大跌幅。同時，多個藍籌屋苑交投慘淡，茶果嶺麗港城本月仍未開單，即使向來受熱捧的鰂魚涌太古城，期內成交亦銳減逾80%。



反映主要大型二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數報186.26點，兩周累跌1.67%，而大型屋苑及中小型單位指數，按周分別回落約1.41%及1.37%，三大指數跌幅均為近22周以來最大。分區方面，以港島指數表現最差，期內急挫4.42%至188.26點。



儘管樓價回軟外，但對交投並未起太大刺激作用。綜合市場資料，截至周五(14日)為止，6月份十大屋苑暫錄約50宗二手買賣，與上月同期錄得約80宗相比，下跌約37.5%，期內有8個屋苑交投減少。



至於5月上半月錄約10宗成交的麗港城，本月市況「急凍」。中原洪金興稱，該屋苑交投停頓，主因受啟德商業地遭撻訂，加上中美貿易戰未解決等負面因素影響，目前買家態度觀望。相反，業主未有輕舉妄動，每方呎平均叫價仍維持約1.43萬元。



而港島區多個屋苑交投回落，太古城六月暫只錄3宗買賣，遠低於上月同期的16宗。該行趙鴻運指出，買家擔心經濟不穩，近期未明朗消息增加，因而不願入市，導致成交膠着。同區康怡花園成交量亦減40%至3宗，當中A座中層1室，實用面積710方呎，日前以1,468萬元售出，呎價20,676元。



鴨脷洲海怡半島本月則錄約4宗個案，按月跌幅逾55%。該行盧鏡豪表示，屋苑部分業主議幅增達2至3%，而近日21座中層H室，屬三房海景戶，減價10萬元後，獲買家以1,840萬元購入，以實用面積879方呎計，呎價約20,933元。市傳上址由投資集團沽出。



事實上，愈來愈多業主大幅減價套現，利嘉閣余美寶指出，紅磡黃埔花園10期1座高層C室三房戶，實用面積約910方呎，原先一直叫價1,830萬元，近日劈價180萬元或近10%，並以1,650萬元易手，呎價約18,132元。



土瓜灣翔龍灣亦錄同類個案。卓天置業楊伯強表示，持有該屋苑至少兩個單位的業主，3月中以1,220萬元放售6座低層E室三房戶，實用面積616方呎，其後曾接獲查詢及睇樓。但受近期樓市氣氛轉靜影響，單位近兩周再無人問津，業主表示有議幅後，近日即獲洽購，減價78萬元，以1,142萬元沽出，呎價約18,539元，同類單位去年中售價達1,250萬元。



部分新界屋苑單位一減再減，中原王勤學稱，元朗朗屏8號3座低層戶，兩日前已降價38萬元，並獲買家洽購，其後再減5萬元，以595萬元售，呎價約15,179元。美聯梁浩文則指，屯門錦華花園A座中層8室，實用面積353方呎，亦減16萬元，成交價514萬元，呎價14,561元。

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