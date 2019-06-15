美證交會對工行全資子公司罰款4200萬美元

美國證交會(SEC)對中國工商銀行全資子公司中國工商銀行金融服務，處以罰款4,200萬美元，因該公司涉嫌不當處理「預先發行」的美國掛牌預託證券(ADR)。



ADR是代表外國公司股票在美國掛牌上市的證券，其要求相應數量的外國股票在存託銀行保管。



「預先發行」的做法允許在沒有存入外國股票的情況下發行ADR，但接收ADR的證券商必須先與存託銀行達成協議，或證券商或其客戶擁有與股票數量相對應的外國股票數量。



SEC指控工行涉嫌不洽當地在存託銀行中取得「預先發行」的ADR，而中國工商銀行金融服務應該知道公司及其客戶並不擁有支持這些ADR所需的外國股票。有關舉動誇大了外國發行人的可交易證券的總數，並導致了不當沽空和股息套利等行為。



工行不承認或否認SEC的調查結果，但同意有關罰款，除了歸還2,400萬美元之外，亦支付了440萬美元的判決前利息，以及1,430萬美元的罰款。



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