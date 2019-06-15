美股收市：道指跌17點　三大指數連升兩周

市場消化最新經濟數據，美國股市周五反覆偏軟。道指收報26,089點，跌17點或0.07%；標指收報2,886點，跌4點或0.16%；納指收報7,796點，跌40點或0.52%。



全星期計，道指、標指、納指分別累升0.41%、0.47%和0.7%，三大指數均連升兩周。



美國晶片股跌勢未止，博通預告全年收入將因華為事件而減少20億美元，股價全日大跌5.57%，並拖累同業一同下跌。AMD及Nvidia分別跌3.28%和2.44%；英特爾亦跌1.09%。



另外，社交媒體「一哥」Facebook逆市升逾2%，據報公司計劃下周推出其虛擬貨幣。



數據方面，美國5月零售銷售按月升0.5%，雖然升幅略低於市場預期的0.6%，但4月數字由原本跌0.2%修訂為增長0.3%。美國5月工業生產升0.4%，升幅高於市場預期的0.2%，期內設備使用率78.1%，與市場預期的78%相若。不過，美國6月密歇根大學消費者信心指數初值僅97.9，低過市場預期值98及5月的100。



數據公布後，市場對聯儲局下周減息的預期降溫。聯邦基金利率期貨顯示，交易員預期聯儲在下周減息的機會降至23%，之前為31%；惟7月減息機會仍達84.9%。



中美貿易戰持續，對經濟的影響逐步浮現。包括美國零售巨頭沃爾瑪在內、逾600間美國企業聯署去信美國總統特朗普，指向中國貨品加徵關稅並非改變中國不公平貿易行為的有效手段，只會損害美國企業及消費者利益，敦促特朗普放棄徵稅並重回談判桌。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

