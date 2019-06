經濟報告用詞辱華　瑞銀經濟學家休假

外電報道,瑞銀集團(UBS)發聲明指,已要求首席經濟學家保羅‧多諾萬(Paul Donovan)休假,並將對其發表的不當言論一事展開調查,以及評估下一步行動。



瑞銀的報告出現疑似辱華字句,多諾萬周三(12日)發表報告,提及內地通脹上升主要受豬瘟影響時寫道:「中國的物價正在上升,這主要是由病豬所致,這有關係嗎?如果你是一頭中國豬就有關係,如果你喜歡在中國吃豬肉,這就有關係。」(Chinese consumer prices rose. Does it matters? It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China.)瑞銀其後澄清,他的評論是針對內地通脹上升,並且是由豬肉價格上漲所致。有內地網民及官媒猛烈抨擊,認為多諾萬的言論帶有歧視意味。多諾萬及瑞銀就事件致歉。



