博通削收入預測　分析料iPhone全年銷量或跌1千萬部

美銀美林最新報告指，大型晶片製造商博通(Broadcom)下調年度銷售預測，或表明iPhone銷量持續疲軟，意味今年iPhone銷量將減少500萬至1,000萬部。



蘋果公司是博通最大的客戶，根據最新文件，Apple貢獻博通2018財政年度的收入約達四分之一。



博通將年度銷售預測由3個月前的245億美元降低至225億美元，預期訂單量會減少，故下半年將採取保守策略。該公司指，需求現廣泛放緩，主因是持續的地緣政治不確定性，以及對華為的出口限制措施所影響，客戶正積極降低庫存。

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