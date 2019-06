1周10大驚奇：恐怖異象預言一個月內有股災？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言,今年金融市場或升到你唔信,升浪更由元旦後就開始,樂觀時間直至4月,之後異象反覆看好。不過,隨着貿易戰升級,港股由5月6日反覆下跌,「丁蟹效應」再次應驗。



異象上周提及雖然「丁蟹效應」完結,但中港股市面對「端午魔咒」,本周難看好,結果預言準確。異象亦提及,捱過本周後或一直平安至8月,恰巧本周又有異象「和應」,不妨在國際視野中尋覓另類參考,印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、恐怖異象!今次Apple連升6日 預示一個月後有股災?】

上周異象預言,中港股市捱過本周後,或一直平安到8月,本周蘋果公司(Apple Inc.)股價則乍現了千禧年科網爆泡的「噩耗」!如歷史重演,恐預示着一個月左右有股災,即7月中下旬左右!



截至周二(6月11日),蘋果公司股價連升6日,平了4月23日以來的升浪紀錄,並是4月8日連升9日後表現最佳。不過,今次連升6日與之前不同,就是這6日升幅都超過1%。對上一次最少6日或以上每日升幅逾1%已是2000年8月29日,當年是連續7日每天升逾1%。自從2000年後,蘋果公司股價「最叻」也只是20次連續4日升逾1%。



恐怖的是,若歷史是一面鏡子的話,就絕不值得高興。因為2000年那次,股價在高位徘徊約1個月左右,於2000年9月29日就上演單日「直插無水花」,狂瀉52%,之後短期一沉不起。(本文附圖一)



值得留意的是,今次伴隨着中美貿易戰隨時再升級,蘋果公司的產品有機會被加徵關稅。以今時今日該公司的影響力,一旦股價暴挫,勢會拖累美股,從而引發環球股災。



【2、Apple可隨時將全數輸美iPhone生產搬離中國】

事實上,根據美國著名財經媒體彭博報道,蘋果公司(Apple Inc.)已為貿易戰失控準備好「後備計劃」。報道指出,如果中美貿易戰惡化至失控,輸往美國的iPhone生產將全數撤出中國。



「失控」的解讀是:若美國總統特朗普決定「晒冷」對中國餘下逾3,000億美元進口貨品徵收關稅,必然會涉及到蘋果公司的產品。



報道引述全球「代工」一哥台資機構鴻海高層指出,如有需要,在中國以外將有足夠的產能,生產全部iPhone。



鴻海指出,若有需要因應中美貿易戰而調整生產的話,會全力支持蘋果公司。目前有25%產能位於中國以外,可以供給美國市場所需,再加上印度的投資,有足夠產能滿足需求。



不過,鴻海強調,目前蘋果公司未作出任何指示。一旦有指示,反應將是迅速。



【3、絕非靠嚇!G20峰會臨近 特朗普又晤庫克】

蘋果公司真的預示金融市場有「凶兆」?或許絕非靠嚇!該公司行政總裁庫克(Tim Cook)與特朗普關係良好,時常到訪白宮。白宮周四(6月13日)就表示,他們二人再次會面,討論了貿易、美國投資、移民、私隱、科技等問題。



分析指出,由於特朗普接下來可能作出的行動會再度打擊蘋果公司,例如「晒冷」向中國所有進口貨品開徵關稅,蘋果公司必要不能幸免,故要先行「摸底」。



事實上,特朗普周一(10日)表示,如果中國領導人不參加6月28至29日的二十國集團(G20)峰會,將立即加徵中國貨品關稅。他又指,中國將與美國達成協議,「因為他們(中國)必須這樣做。」



【4、異象:股債齊升 你信誰才是「真方向」?】

除了蘋果公司,目前市場正出現了罕見異象,就是股市及債市一同受捧,最終只有「一方」會贏!問題是:投資者信股市還是債市?



一般來說,由於債市是避險為主,一向與代表風險資產的股市走勢相反。目前是美股只差1%左右就再創新高,反映整體融資成本的10年期美債息屢創2017年以來低位(即債價上揚)。



股市方面,就算美國5月就業數據差透,加上貿易戰未解決,惟近日竟愈升愈有。惟與此同時,上周EPFR數據顯示,標指基金出現了103億美元的資金流出,似乎預示着股市升浪虛浮。



債市方面,與債券掛鈎的基金再次出現175億美元的資金流入;貨幣市場基金在過去6周也有資金流入,總量達313億美元。另外,黃金基金也見到兩年以來最大資金流入。這說明投資者傾向湧入避險資產。



那麼,股市最終會否在一個月後爆發股災,還是債市資金會轉買股,不妨拭目以待。



【5、異象:美國商業狀況指數預示「海嘯級」災難】

除了股債,由華爾街大行之一摩根士丹利編制的商業狀況指數(MSBCI)於6月驟跌,並創下2009年金融海嘯以來最大單月跌幅,令市場擔憂這預示着股市可能會有明顯調整。(本文附圖二)



值得關注的是,報道指出,大摩企業營運指數6月數值較5月驟降至僅13水平,大幅偏離過去經濟衰退前的平均值55.4,更是2008年金融海嘯後最大單月跌幅,反映6月企業營運狀況十分慘淡,相信是因為全部企業都觀望6月28至29日的G20峰會。



根據往績,MSBCI指數跌至35以下後,股市都會呈現大幅調整,例如2008年1月指數挫至35 以下後一沉不起,股市之後也明顯大跌;2015年底亦短暫跌至35以下,導致2016年初全球股市崩潰。



大摩的報告亦顯示,企業正大幅縮減招聘及制訂裁員計劃,並減少資本開支。其中,製造業較服務業更嚴重。



【6、國際名家續發炮!倘特朗普再玩火 慘過08年】

事實上,國際名家繼續警告特朗普別再將貿易戰升級!世界貿易組織(WTO)對外關係主管Keith Rockwell周二(11日)警告,如果貿易戰全面開打,按經濟學家估計,全球貿易將驟減17%,即慘過2008年金融海嘯!



他表示,在2017年10月至2018年10月期間,部分實行的貿易限制措施,已導致5,880億美元的國際貿易額受影響,該數字較之前一年急飆7倍。貿易限制措施的定義包括關稅、海關程序、數量限制,以及自製率要求等。



他又稱,第一季全球貨物進口已下跌3%,為3年以來最差,反映全球商業未能加速發展、製造業產出停滯、訂單下滑等問題,目前恐因貿易戰升級而變得更嚴重。



●更廣泛影響所有人

另外,國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德,以及歐央行行長德拉吉周三(12日)亦分別警告,中美貿易戰及美國威脅對進口汽車加徵關稅,將使世界經濟增長存憂。



拉加德表示,全球增長已被抑制超過6年之久,最大型經濟體仍在威脅要豎立新的貿易壁壘,這可能僅是開始,或許會以更廣泛方式影響所有人!



德拉吉也警告,美國威脅徵收汽車關稅,將使歐洲商業模式更易受衝擊,尤其部分國家汽車出口佔整體製造業出口近三成。



【7、索羅斯前「軍師」警告:特朗普再咁玩 未必贏!】

除了上述人士,「大鱷」也有話要說!1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、2008年金融海嘯仍大賺逾2.6億美元的著名對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)本周警告,我們的前路恐更顛簸,對中美貿易戰並不樂觀,而且美國正輸掉與中國的貿易戰及科技冷戰,加徵關稅及封殺美國科技巨企只會讓中國佔上風!



●貿戰很好、很容易贏嗎?

他指出,特朗普於2018年3月2日在其社交媒體Twitter帳戶留言,說:「貿易戰很好,很容易贏。(trade wars are good, and easy to win.)」已過了一年多,他質疑,貿易戰很好嗎?很容易贏嗎?如果很好的話,為何目前市場憂慮經濟衰退風險升溫?如果很容易贏的話,為何與中國的貿易戰會升級,又要搞墨西哥呢?



因此,他認為,這正正反映貿易戰不好,亦不容易贏,直言不同意特朗普的做法!他說:「如果你同我講保護主義同自由貿易一樣咁好,我死都唔會信!我就係唔信!如果目前狀況持續下去,我睇唔到美國會贏。」



●特朗普不會撤關稅

根據德魯肯米勒的觀察,他認為特朗普不會輕易放棄關稅,並希望一直實施到2020年競選連任,因為特朗普覺得關稅是「勝利方程式」,能夠爭取到搖擺州份的支持,以實現其連任之夢。換言之,這意味着他不太可能與中國達成真正的協議。



事實上,特朗普周一(6月10日)在接受外國媒體訪問時已明確表示,他與中國及其他國家打交道時,沒有放棄關稅戰略。他說:「人們沒有採用關稅,但當你擁有滿載金錢的『豬仔錢罌』,而且每個人都嘗試來取得我們的金錢時,關稅就是漂亮的東西!」



●睇睇墨西哥!

除了特朗普不會輕易放棄關稅外,另一個原因讓德魯肯米勒認為,中美貿易戰不會輕易完結是「特朗普搞墨西哥」。雖然美墨存在真正的移民問題,但墨西哥與特朗普政府之前已合作重整了北美自由貿易協定。然而,特朗普仍然以關稅威脅。



他說:「於我來說,中國領導人及中國的強硬派,正好獲取了特朗普給予的一份非常、非常大的禮物,就是他怎樣對待墨西哥!」



●中國支持科技巨企 美則打壓

不單止這樣,特朗普更向中國發動「科技冷戰」。德魯肯米勒認為,中國長遠會獲勝,原因在於中美兩國在監管科技巨企的手法截然不同。



他說:「就在去年秋天貿易戰開始那一刻,他們(中國)開始放鬆私營企業,特別是騰訊和阿里巴巴。同時,他們大力支持華為,是出盡全力。我們(美國)呢?我們挽救鋼鐵、煤、鋁,這是我們的未來嗎?我們對領先的科技巨企做過甚麼?我們將沙塞進齒輪,讓他們的生存變得不幸。舉例來說,Alphabet正受到歐洲的反壟斷調查並罰款,美國司法部亦正準備展開反壟斷調查。」



他說:「我不是民族主義者,但如果我們繼續有這樣的衝突,繼續打壓大型科技企業,前路只會顛簸。」



●他怎看前景?

他透露,已沽清股票,並買入大量美債,目的不是為賺錢,而是不想在這種充滿不確定的環境中投資。



至於聯儲局減息,他估計,由於5月就業數據疲弱,令當局7月勢要減息。如果經濟疲弱,聯儲局將在未來18個月內減息至「零」。



目前聯邦基金利率處於2.25至2.5厘區間。



【8、若想買股 只能買「本土市場」為主的內需股】

索羅斯前「軍師」索性沽清股票,如果仍想買股的話,應怎樣嗎?服務富蘭克林鄧普頓投資超過30年、去年估中新興市場有大調整、被譽為「新興市場之父」的麥樸思本周表示,中美貿易談判已變為策略性重要課題,全球貿易前景沒有以往般樂觀,建議新興市場投資者如果想買股,就要關注以「本土市場」為主的內需股。



他指出,中美貿易戰已變得愈來愈關鍵且具有策略性,即使中美領導人能達成短期協議,緊張局面仍會持續。由於短期難化解,加上其他地區的地緣政治風險亦升溫,故投資者最好投資「地頭蟲」,避開出口企業。



【9、貿戰犧牲品!倘人幣「破7」 韓圜更悲】

事實上,中美貿易戰已明顯殃及南韓,印證麥樸思的話!自貿易戰在5月初升級後,人民幣兌每美元一個月已大幅貶值約2.7%,直迫「7元」的重要心理關口,中國人民銀行更一度暗示放棄「保7」。若人民幣真的「破7」,與中國經濟關連甚深的南韓將更慘!



長期以來,韓圜一直是人民幣的替代避險貨幣,走勢與人民幣息息相關,隨着人民幣貶值,韓圜不僅跌至2017年1月以來最低,更同樣面臨「關口」保衛戰,要力避兌每美元跌穿1,200韓圜的重要水平。



美元兌韓圜周五(14日)處於1,185水平,即港元兌韓圜約151。今年以來,韓圜兌美元已大幅貶值約6%,為亞洲表現最差貨幣。



就此,首爾Hi Investment & Securities首席經濟學家朴尚勳表示,如果中美爭端加劇,例如特朗普「晒冷」加徵關稅,韓圜將更受挫,兌每美元恐怕連1,250也保不住,即港元兌韓圜或見160水平。



美銀美林策略師Claudio Piron認為,若人民幣「破7」,韓圜恐跟隨「破1,200」。



堪憂的是,由於MSCI正分階段調整中國在新興市場指數的權重,令南韓股市面對多達35億美元被動資金撤出,對匯價來說無疑是火上加油。再者,南韓央行偏向在第4季減息救經濟,更難維穩韓圜。



【10、升災係點?係冇人敢叫買 亦冇人敢叫沽!】

最後分享一下何謂「升災」?人造肉公司Beyond Meat完美示範!



它自上市以來一直「火箭式上揚」,由5月1日以招股價25美元上市,直至周一(6月10日)高見186.43美元,一個月左右就狂飆6.45倍,令華爾街目瞪口呆,使一眾大行慌張地「叫停」,導致該股周二(11日)大跌25%,收報126.04美元。惟股市在周三後又升了...



由於升幅實在太驚人,已沒有任何金融機構給予「買入」評級。其中,券商Bernstein基於估值考慮,下調該股評級,惟目標價由107美元調升至123美元。值得留意的是,雖然沒有機構給予「買入」評級,但亦沒有機構呼籲「沽售」,連同Bernstein在內,有8家機構給予「持有」評級。



這足見該股雖然升幅驚人,但「人造肉」業務前景仍甚受市場追捧。



香港樓市又有如此畫面嗎?

