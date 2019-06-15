貿戰升級：美國要求WTO暫緩處理中美智能財產權糾紛

外電報道，據世界貿易組織(WTO)通告，美國要求世貿組織暫停處理美國與中國的智能財產權糾紛，暫停處理為時6個月。



美國曾提請WTO調查，指中國的法規違反WTO的智能財產權規定。根據是次的要求，有關調查將暫停至今年12月31日。



消息指，在中國廢除和修改被美國投訴的法律法規3個月後，中美在6月4日同意擱置爭議。涉及的法律法規包括《外商投資法》、《中外合資經營企業法》、《技術進出口管理條例》等。



在WTO的智能財產權紛爭是中美貿易戰最早期的爭端之一，美國總統特朗普因相關產權問題，向中國出口貨單方面加徵關稅。

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