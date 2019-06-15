港置：5月純車位註冊量創9個月新高

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料，純車位5月錄756宗註冊，按月增加12%，創近9個月新高；涉及註冊金額約14.79億港元，按月減少約34.8% 。註冊量升、涉及金額跌，主因是4月錄得多宗大額純車位註冊。



按金額劃分，5月價值50萬元或以下純車位錄50宗註冊，按月增約2.1倍，主因基數低所致；價值50萬以上至100萬元錄80宗註冊，按月升約15.9%；價值100萬元以上錄626宗註冊，按月增加約6.1%。



按港島、九龍及新界三區劃分5月純車位註冊量表現，其中，九龍區按月增約98.1%至309宗註冊，主因區內錄得不少車位拆售註冊個案。港島區錄95宗註冊，按月跌5%；新界區錄352宗註冊，按月減少約16%。



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