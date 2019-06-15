二手成交：邁亞美海灣三房戶累劈70萬元沽出

祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門邁亞美海灣6座中層B室，實用面積643方呎，三房間隔，望海景，原開價870萬港元，在早前已累減至820萬元，及至近期市況波動，原業主為求盡快沽貨，再減價20萬元，終以800萬元售出，實用呎價12,442元，屬市價。



原業主於2010年以288萬元購入，持貨9年多，帳面獲利512萬元，升值近2倍。

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