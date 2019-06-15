二手成交：麗晶花園減價12萬元成交

利嘉閣地產皇牌屋苑淘大一行(A組)助理分區經理鮑允中透露，九龍灣麗晶花園1座中層G室，實用面積約407方呎，建築面積約474方呎，兩房間隔，望維港煙花海景，原業主叫價610萬港元，因見買家三度睇樓，具誠意，以及為配合買家能夠承造八成按揭，減價至598萬元成交，減價12萬元，實用呎價約14,693元。



據了解，原業主於2000年6月，以約118.8萬元購入物業，持貨19年至今，帳面獲利約479.2萬元，升值逾4倍。

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