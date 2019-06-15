新盤部署：瑧頤開放示範單位 現場有人龍
2019年06月15日 16:08
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瑧頤開放示範單位予公眾參觀。
新世界發展(00017)營業及市務總監黃浩賢表示，元朗新盤瑧頤今日下午2時開放示範單位予公眾參觀，排隊人龍逾百人，並延至展銷廳外。
他指，將按集團計劃推盤，即項目獲批預售樓花同意書會隨即開賣；料項目首批價單將略高於同區新盤2%至7%，屬貼市價；該盤主攻一房及兩房單位，推盤為回應市場需求，會以用家為主。
對於近日市場的新盤，他認為，由於所屬區份及主要客群不同，故此未必會有直接競爭。
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