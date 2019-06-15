一周專家樓評：樓市回落　預示未來升得仲勁？

近日樓市不斷有劈價個案，樓價是否進入另一次調整浪？惟樓市專家認為，港樓只是醞釀新一輪「中空效應」，未來或升得更勁！也有按揭代理指，最近連94歲婆婆都查詢借按揭買居屋事宜，係咪仲有好多購買力會湧入市場？



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【專家樓評】汪敦敬：樓市醞釀新一輪「中空效應」

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終於許多人意識到市場結構與市場氣氛的不同角色。市場結構是樓市的地心吸力，又如一棵植物在泥土裡面的根部，有關樓市的變化、趨勢已有既定的格局。但是，市場氣氛會影響樓市前進的起跌時間表，即樓市氣氛會因應各種因素而過分悲觀，在靜市時，靜的時間會較長；相反在旺市時，市場氣氛太樂觀，亦會令到上升的時間長了及樓價上升的幅度多了，今集筆者想分享其中會出現的「中空效應」。



「中空效應」即是在靜市中，表面上二手放盤量大增，應該會令到樓價有下調壓力，但由於政府政策下的按揭門檻關係，所以市場變化過程中會有相反情況。



舉例2016年的「中空效應」，令屯門整體二手放盤量增加，惟銀碼介乎350萬至450萬的放盤量反而減少。換言之，該銀碼的單位在整體市場微調的情況下，盤量暗地裡減少，因為個別板塊的樓盤在靜市中逆市減少，而當盤源減少到了一個臨界點後，樓價便會急升並拉動其他銀碼的盤源減少及價格上調，成為了樓價向上的火車頭，是為「中空效應」。



2016年當時因為350萬至450萬的盤量減少，從而令到另一板塊即350萬以下的盤量由原本9個月增加1.2倍，在短時間4個月內減少6成，形成「中空效應」。



樓市去到近期又開始醞釀新一輪的「中空效應」！詳情如何？下回分解！



祥益地產總裁 汪敦敬

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【專家樓評】黃詠欣：94歲阿婆買樓 做唔做到按揭？

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最近有一位94歲的婆婆打算以單人公屋綠表申請購買居屋，會不會很難找到銀行承造按揭呢？其實，擁有綠表資格基本上已有政府擔保，除非申請人信貸紀錄有問題，如破產及債務重組等，才有機會批不到按揭。



我們亦曾有客人70多歲都可以申請按揭，但婆婆已94歲屬於較極端例子，故此要視乎銀行取態。經筆者向部分銀行查詢後，銀行大致有以下做法：



有銀行表示如以綠表購買一手居屋，可以接受按揭申請，但購買二手居屋則要個別考慮。另有銀行指，過往會用109減人齡來計算供款年期，但近期收緊了，轉用99減人齡來計算供款年期，以上述例子計算即供款年期只有5年(99-94歲=5年)。



亦有銀行則以110減人齡來計算供款年期，即110-94歲=16年供款期，不過都要視乎審批部取態。曾經有一位93歲的買家購買一手居屋，其後向銀行申請按揭，他只需加一位咨詢人，該銀行就批出按揭。



不過，亦有銀行表示雖然居屋審批寛鬆，該行以計算全家總收入來批核，但94歲的買家始終很難證明有工作，所以難以批出按揭。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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【專家樓評】劉嘉輝：一手盤下半年銷量料放緩

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即將進入6月下旬，回顧今年首6個月，估計一手私樓註冊量有約1.23萬宗，較過去兩年同期大幅上升。2017年首6個月，一手私樓註冊量錄約9,800宗；2018年同期一手私樓註冊量低見7,700宗，反映今年上半年一手交投情況，屬相當高水平；惟全年計，料下半年一手私樓註冊量未必如上半年般交投活躍。



筆者認為，主要由於2017年及2018年，按全年的一手註冊量計，分別錄1.8萬餘宗以及1.5萬餘宗。因此，估計今年全年有關數字與過去兩年相若，今年上半年已率先達1.2萬多宗，料下半年將不及上半年。



事實上，2019至2022年估計平均每年落成量大約1.8萬多伙水平。筆者相信，除非短期內一手供應大幅增加，例如賣地等，否則預期今年全年一手私樓註冊量將維持1萬多宗水平。



美聯物業首席分析師 劉嘉輝



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【專家樓評】李志成：增加供應才可遏抑樓價

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貿易戰持續升溫，令市場氣氛較為觀望，但樓價仍然高企，財政司司長陳茂波近日指出，樓價已超出市民負擔能力，更留意到印花稅佔樓市成交比例較低，部分買家自製首置入市，但未回應如何應對。



如果政府推出收緊措施打擊有關做法，預計短期內會有不少買家趕在措施實行前入市，刺激交投量。不過，一刀切收緊首置入市限制，其實有機會殃及池魚，例如聯名買樓的夫婦離婚後其中一方要買樓、換樓用家、曾出售唯一物業，但有需要再入市的買家等，建議政府審慎制定措施。



回顧過去10年，政府曾推出各種「辣招」監管樓市，樓價依然反覆向上，直至去年貿易戰爆發，令下半年樓市氣氛逆轉，樓價方由高位回落，可見「辣招」效果往往只有一時，長遠對遏抑樓價的作用遠遠不及外圍經濟帶來的衝擊。而樓價在今年初已經迅速反彈，更連升4個月，即使貿易戰再升級亦未見有明顯跌勢。



事實上，市民置業剛需熾熱，但本地長遠房屋供應遠遠不夠，造就樓價繼續攀升，再推新「辣招」亦只是「治標不治本」的做法，政府應配合短、中、長期措施，例如市區重建、填海等方向，加快覓地建屋，回應市民置業需求方為上策。



香港置業行政總裁 李志成



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【專家樓評】張聖典：未來鐵路規劃利好城市發展

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消息指，《鐵路發展策略2014》所提及的屯門南延線鐵路項目，預計工程造價將由早年的55億增至逾150億港元，並於鐵路站上蓋提供約2萬個住宅單位。然而，除上述屯門南延線外，《鐵路發展策略2014》亦包含了北環線、北港島線及東涌西延線等的其他建議鐵路方案，及其預計推展日期。



縱觀各個方案，筆者認為以西鐵線天水圍站與兆康站之間計劃增設的洪水橋站，及連接觀塘線鑽石山站與將軍澳線寶琳站的東九龍線，能發揮最大的運輸效能。



位於新界西北的洪水橋新發展區，將被打造成集合工、商、住等不同土地用途的香港新一代新市鎮，以及整個新界西北地區的「區域經濟及文娛樞紐」。單單依賴目前以小巴、巴士和輕鐵為主的運輸工具，肯定難以應付未來的交通需求。



而位處東九龍觀塘區的安達臣道一帶，亦逐步發展成提供數以萬計住宅單位的大型房屋發展區。目前以小巴和巴士為主的交通方式，亦將無法支撐區內逐漸增加的運輸負荷。因此，大型鐵路運輸系統的配套支援已是刻不容緩。



交通便利作為市民選擇工作及居住地點的重要考慮因素，以土地使用及運輸能力較高效的鐵路系統帶動新區發展，無疑更容易取得成功。另考慮引入其他具質素的營運者加入競爭，亦是保障本地鐵路服務水平的有效辦法。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典



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