新盤部署：御半山II期首日開放示範單位及收票

新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，今日11時起正式開放售樓處及示範單位予公眾參觀，亦同步收票，錄得有不少準買家參觀。



新地代理業務部總經理張卓秀敏及新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍亦於售樓處督師。



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