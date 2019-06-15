新盤部署：御半山II期首日開放示範單位及收票
2019年06月15日 19:15
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新地代理業務部總經理張卓秀敏(左)及新地代理業務部助理總經理(銷售)林青龍親到「御半山 II 期」售樓處督師。
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，今日11時起正式開放售樓處及示範單位予公眾參觀，亦同步收票，錄得有不少準買家參觀。
新地代理業務部總經理張卓秀敏及新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍亦於售樓處督師。
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