快意佳士拿或尋求重啟與雷諾合併計劃

意大利媒體報道，當地汽車業巨頭快意佳士拿(FCA)或尋求與法國雷諾汽車(Renault)重啟合併談判，但新的合併計劃將不再涉及另一車廠日產汽車(Nissan)。分析指，新計劃減少了來自日本方面的變數，只要能「擺平」法國政府，合併的難度就可以大減；不過，合併後能否延續「打造全球第三汽車集團」的美夢則成疑問。



報道引述消息指，快意佳士拿的首席執行官Mike Manley周五與雷諾的高層會面，商討是否重啟合併計劃。



此前，快意佳士拿已確認，與雷諾的合併計劃告吹；該公司曾批評，法國政府的立場是導致合併失敗的主因。另外，日產汽車的管理層亦曾表明，如果雷諾接受合併提議，日產將就與雷諾的關係進行「根本性審查」，意味反對之前的合併建議。



雷諾雖然是日產的大股東，但雙方並一直未有合併，而是以「聯盟」關係作深度合作，兩公司交叉持股，雷諾持有日產43%有投票權的股份，日產持有雷諾15%無投票權股份。



至於法國政府現時持有雷諾15%股份，是雷諾的最大股東，擁有雷諾董事會的代表，並擁有雙重投票權。



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