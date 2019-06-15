元朗瑧頤首日開放示範單位　首批110伙錄超額認購

剛性需求主導樓市，新盤續現睇樓人龍。新世界發展(00017)全新元朗住宅項目瑧頤，周六(6月15日)首日開放示範單位，5小時錄超額認購。



元朗瑧頤周五(6月14日)獲批預售花同意書，並正式開通網頁，同時上載樓書，宣傳攻勢亦旋即展開，周六下午2小時向公眾開放示範單位及展銷廳，隨即已錄大批買家參觀，在高峰期人龍排出展銷廳外，估計逾100人，並在5小時錄超額認購。



新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，市場有住屋剛性需求，尤其是一房及兩房單位。對於市場認為樓盤定價進取，他回應指，首批單位訂價貼市，略高於同區一手呎價約2%至7%，主要反映樓盤位置、質素及品牌等因素。



瑧頤提供313伙 戶型涵蓋開放式至三房戶，主打的一房單位，全盤佔近半比例。而單位面積亦多元化，開放式戶有63伙，實用面積230至239方呎。一房戶佔139伙，實用面積290至330方呎。而兩房戶有80伙，實用面積393至437方呎。至於三房戶則設20伙，實用面積均為577方呎。同時，項目亦提供11個連天台特色戶，實用面積290至577方呎。