穆迪再次降土耳其主權評級

外媒報道，評級機構穆迪(Moody's)再度調低土耳其的主權評級，由Ba3降至B1，展望維持負面。



穆迪指，再降級原因是該國高度依賴外部資本流入，且政府違約風險提高，並認為當地經濟及金融市場或會有更長期及劇烈的波動。



土耳其國庫和財政部反駁指，穆迪降評之舉與土耳其基本經濟指標並不一致，更批評此舉令人質疑該機構的客觀性和中立性。



穆迪及另一間評級機構標普，早於去年中已調低土耳其的評級，而惠譽亦將下調當地的評級展望。



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