傳Facebook下周公布自家加密貨幣

外媒引述消息指，Facebook(Fb)計劃於下周正式公布該公司所打造的一款加密貨幣(Cryptocurrency)，並以此作為一種低門檻的線上支付方式。據報，該項加密貨幣計畫已獲得Visa、Mastercard、Paypal及Uber的支持。



該項名為Project Libra的加密貨幣開發計劃，採用區塊鏈技術運作，並與美元掛鈎作為新的付款平台，用家可透過公司旗下的通訊平台WhatsApp及Facebook Messenger等轉帳。



此前更傳出Facebook計劃為該種加密貨幣同步推出實體自動櫃員機(ATM)，用戶可以透過該ATM機兌換普通貨幣。



據悉，日後的Facebook及Instagram(IG)的用戶，可透過觀看廣告換取這些加密貨幣作為獎勵，並於Fb的付款系統使用。



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