【問你怕未】特朗普：我連任唔到　美股必定大崩圍！

美國總統特朗普將啟動2020年的競選連任攻勢，他周六(6月15日)在社交媒體Twitter上留言，警告如果他未能連任，美股將出現「前所未見的崩盤」。



他稱，「除我以外的任何人接手(總統一職)，金融市場都會出現大崩圍。」



外媒指，特朗普今年以來已多次發表有關「股市預測」的驚人言論，例如早就責難聯儲局，指如果去年沒有加息4次的話，道指比現在會升多1萬點；又說如果2016年由民主黨的希拉妮贏得總統大選的話，道指至少已跌1萬點！



雖然特朗普經常將美股上升當作是自己的一大功勞，但有外國傳媒統計他上任以來的美股表現，結果發現在他任內，股市升幅其實遠不如前任總統奧巴馬的時代。



特朗普就職至今已過了兩年多，由他上任起計，截至上月底(5月31日)，標普500指數升了21.4%，道指升25.2%，納指升34.2%。



若比較前任總統奧巴馬，在相同任期時段內，標指、道指、納指的升幅，分別為56.4%、50.6%及92.9%，特朗普根本不足以相提並論。



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