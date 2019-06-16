陳鳳珠：環球央行現減息潮

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，環球出現減息潮，而展開加息周期一段時間的美國聯儲局亦有可能於下半年開始減息，加上內地表示有足夠的貨幣政策空間，料可透過全面降準或減息應對經濟下行風險。



另外，人行似乎容許人民幣破七，近日人民幣匯價呈弱，部分或受到季節性購匯需求影響，估計人民幣匯率短線走勢仍然會較為波動。



恒生指數未能企穩250天線，料將繼續在27,000點關上落。而美國強調若於G20會議未能與內地達成協議，將隨即對中國貨品加徵關稅，料月底前市場仍然關注美國的舉動。



日前國務院表示要嚴控地方政府隱性債務，加大逆周期的調節力度，鼓勵市場化融資，以增加有效投資。而內地進一步推動基建發展，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，包括符合國家重大決策部署的項目；國家重點支持的鐵路、高速公路、供電供氣項目等；評估項目收益除償還專項債券本息外，其他經營性專項收入具備向金融機構市場化融資條件的項目。未來內地將進一步加快債券發行的進度，今年首5個月，內地新增債券累計發行1.46萬億元人民幣(下同)，已佔2019年新增地方政府債務限額3.08萬億元的47.4%，其中新增專項債券8,598億元，估計將有效擴大投資支持。



其實，今年以來內地實施積極財政政策，除增加基建投資，亦推動內需以支持經濟發展。不過，中國汽車流通協會的數據顯示，內地5月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.65，按年增加4%，但按月下跌18%，反映經銷商於5月份集中去庫存，惟庫存水平仍處於警戒線以上。根據行業慣例，庫存系數普遍處於0.8至1.2之間，因此反映5月汽車市場仍然疲弱。而汽車經銷商亦因內地實施的國六排放標準，導致去庫存壓力增加。以5月的庫存按品牌劃分，自主品牌庫存系數1.81，按月下跌29%，跌幅較合資品牌、高端豪華及進口品牌為多，反映去庫存速度較快。但汽車市場於6月進入淡季，估計銷售仍會較弱。



東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)