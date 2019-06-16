曜熊理財：貿易戰陰霾持續　靜觀其變

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰升溫，加上衝擊立法會等事件，香港股市顯著下跌，不過，由於半年結關係，資金需求強勁，刺激港匯指數呈強，拆息亦全面抽升。整體局面遠比以前佳，特別是中國經濟實力上升，已成為全球第二大經濟體。



目前的經貿摩擦或將導致中美經濟衰退。中美經濟所面臨的風險比大部分投資者預料的都要更大。最新資料顯示，美國5月份製造業活動已降至9年以來的最低值，同時美國服務業也明顯放緩，而中國失業人數正在上升。



在眾多不利因素中，香港基金短期必然下跌，不過，在經歷下跌後，香港基金必然再起，中美最高領導人即將會面，但短期難以有所突破，除非中國讓步，但機會不大，中國的態度在一段時間仍會相當強硬，目前只能靜待時機。

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