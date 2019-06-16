葉尚志：中興抗跌力強　現價可吼

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股經歷5月的大跌後，逐步轉為反覆震盪的態勢發展，整體穩定性是否已恢復，仍需觀察，但短期低位可假設已見於26,672點，也就是本月4日的日中低位，守穩可望形成雙底回穩形態。操作上，對於有能力通過5月大跌市考驗的強勢股，以及在過去3周沒有跟隨大市破底的抗跌力強品種，建議可以多加注意。



中興通訊(00763)屬於抗跌力強的股份品種，在上月尾、本月初大市繼續向下尋底時，其股價已沒有再度向下破底。內地最近發出5G商用牌照，5G設備生產商可望率先受惠，建議可以關注吸納機會。



事實上，中興通訊股價從4月下旬的高位27.7元開始回跌，並在5月20日低見18.5元，其後大市持續下跌尋底，但其股價已沒有跟隨再跌，守穩18.5元以上，表現出良好的抗跌力。目前工信部已發出5G商用牌照，較預期推進的速度為快。值得注意是，中興通訊A股已率先發力，已差不多把5月份的跌幅完全修復過來，增加H股追落後的機會條件。建議可於現水平吸納，止蝕於18.5元，目標看25元。



(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領



取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

