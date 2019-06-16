鄭勤龍：從玄學看思考樂教育上市

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，中國教育機構思考樂教育(01769)於6月12至17日公開招股，並預計於21日在港上市。從玄學上看，公司正處於《火澤睽》變《火天大有》的卦象中，「大有」卦是大有作為的意思。



教育股五行屬木，由於現正值火旺之季，火旺會洩弱木的能量，加上本卦是「睽」卦，帶有不協調之象，因此預期思考樂教育上市後初期的股價或會受壓，投資者不妨待股價回落後才考慮入市為宜。



思考樂教育計劃全球發行1.25億股，90%為國際配售、其餘10%將於香港公開發售，招股價介乎3.64至4.68元，集資約4.54億至5.84億元，每手1,000股，入場費4,727.16元。



公司旗下擁有三大子品牌，思考樂·升學、思考樂·樂學、升學100，獨創5T+PTS雙核教學體系，主要為1至12年級的學生提供課外教育服務，公司目前在深圳、廈門、東莞、佛山開設50餘個教學點，員工人數超2000人，年輔導學生人數超過30萬人次。



是次集資50%用於擴展在粵港澳大灣區的學習中心網絡，開設學習中心；30%用於提升教學質量，包括開發應用程式，以及20%用於翻新學習中心及購買教學設備。



截至去年底，公司總入讀學生人次為24.12萬，思考樂教育董事會主席兼執行董事陳啟遠表示，目標於3年內，集中於深圳、東莞、惠州、廣州等大灣區地點開設95間新學習中心，總入讀學生人次預期會提升致38萬人。

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