陳健豪：可小注沽美元兌加元

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，油價今年現大上大落局面，油價自去年10月初的高位每桶76.9美元，急跌至聖誕節後每桶42.3美元，不過進入2019年後，又一度持續反彈超過50%、截至4月底曾高見每桶66.6美元。



很多投資者都視油價升跌為美元兌加元的風向標，不過2019年油價跟美元兌加元的相關性極低。基本上美元兌加元進入2019年後就只在1.3060至1.3660之間整固，當油價持續反彈時，美元兌加元只在區間中間1.3250至1.3470以200點窄幅波動，而當4月底起油價急跌，美元兌加元更進一步將波幅收窄至1.3360至1.3520之間，可見美元兌加元跟油價可謂完全沒有相關性。



不過，美元兌加元自6月初起就跌穿1.3360，預期將出現新趨勢，一旦美元兌加元能反彈至1.3360水平，建議可以先小注沽出美元兌加元，第一目標跌穿1.3250，最終目標在1.3050年內低位，以升穿1.3430止蝕。



美匯指數在今年大部分時間只在95.7至98.3上落，目前已向下調整至上升趨勢線支持，觀乎目前的即市反應，似乎市場並沒有吸納美元的意慾，因此向下進一步調整的機會增加，仍以95.7作為這次目標。建議投資者觀察佔美匯指數成分最高的歐元作參考，本周歐元關鍵支持在1.1210，未有失守此位，一眾外幣仍可看高一線。

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