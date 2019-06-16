御峰理財：債券投資並非只有數字

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，投資者了解股票，往往從主題、故事入手。相反，認識債券往往透過收益率、派息率、年期、信貸評級等數字符號。不過，情況逐漸發生改變。基金經理逐漸將類似一帶一路、大灣區等主題融入債券投資。債券開始變得具有話題性。



當大家談及科技股票投資，不難舉出數個主題和例子，例如5G、人工智能或美國的FANG和中國的BAT。不過，如果有人講投資高級抵押高收益債券，可能會一頭霧水、望而卻步。但是，往往一知半解投資更容易忽視風險。



複雜名詞的背後往往值得深思。高級抵押高收益債券並非新生事物。不少人都持有高收益債券產品，其中就包括高級抵押高收益債券。債券可以區分有抵押和無抵押。抵押是指提供資產作為債務擔保，通常在信貸違約時會有恢復率。在市況不佳時，抵押品能夠為高收益債券能夠提供一些保障。



債券往往作為收息工具而存在。儘管基金經理可以透過調整存續期來控制風險，為組合提供額外的價值。對一般投資者而言，如果這些策略需要付出額外的成本，可能就會成為食之無味、棄之可惜的雞肋。



亞洲特別是中國債券市場發展帶來新機會。債券不再是收息，而是可以駕馭宏觀趨勢的投資工具。中國企業利用離岸市場發行債券，中國在岸債券吸引海外資金流入，都為市場帶來新機會。對比傳統管理債券的方式，能夠把握宏觀趨勢方向能夠為投資者帶來更多增長的機會。



中資美元債更是過去數年市場的寵兒。伴隨近幾年發行量快速上升，這一類別資產的市場規模亦愈來愈大。其次，中資美元高收益債利差吸引。房地產企業更是高收益發行企業之冠，2018年全年平均發行票面利率就達到7.9%。最後，由於中國投資者傾向持有債券至到期。從歷史記錄上來看，這一類別資產的波動率亦較低。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領



取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。