鄺紫珊：投資A股宜採均衡布局策略

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，A股滬綜指最近受中美貿易戰的困擾，一度回落至2,800點附近，在低位時又再吸引外資回流，藉此帶動最近1星期滬指一度重回2,900點樓上。



有資料顯示，近1星期外資超買約80億元人民幣(下同)，合計6月份以來買入175億元，與5月份淨超賣的情況相反。若中美雙方就貿易戰有意達成某種程度的共識，加上全球央行轉向鴿派，低息環境持續，市場資金將可保持充裕，之前深受沽壓的大中華基金，後市有機會追回，建議投資者在滬綜指2,800至2,900點附近可作中長線部署。



儘管A股市場近期出現調整，但從歷史看，A股從階段性最低位開始第1次上升後，往往會出現調整，若在過渡為牛市第二階段單邊上升前，市場會很大機會「看個股而不看指數」，故有市場分析，近期指數的震盪調整被解讀為第二階段牛市前的形勢。另外，從基金經理的持倉情況分析，目前基金股票持股普遍維持在八成，顯示基金經理也似乎不太看淡後市。



中美的貿易衝突相信一時三刻也無法徹底解決，甚至可能展開持久戰，短期內，先觀望G20會議期間中美雙方領導人會面的氣氛及態度。目前，指數已經跌至年線附近，隨時有反彈的可能，建議投資者持有業績穩定股份為主，較看好不受中美貿易影響的國內內需股，包括正處於業績表現較佳及便宜的醫藥服務相關股份，如藥房、眼科、創新藥物等類股；至於先前跌幅較深而盈利不俗的消費類股，如白酒類等也可留意。



不過，投資者需要注意的是，中美貿易戰讓全球經濟增長蒙上陰影，戰火更已擴至科技領域，預期市場短期將聚焦月底的G20中美領導人會面，由於市場正加強對政府政策支持的期待，故在目前市場前景仍未明確下，若投資中國股市，建議採取均衡布局策略為主，選取業績表現優於預期和穩定收益，兼享股息增長的股份，行業方面較看好包括科技、消費、醫藥、金融等行業。



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