潘梓生：銅價現水平值博反彈

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰在上月因特朗普一個twitter發文而轉趨緊張，股市、商品持續下跌超過1個月，近日不同周期商品均已跌至去 年中至今的低位，有些商品如鉛、鋁等更失守去年低位。不少周期性商品均在6月初逐漸企穩，似乎 已逐漸消化兩國關係轉趨緊張的情況，現時美國對G20峰會展示積極信號，而習近平又稱特朗普為「朋友」，在G20峰會前夕，相信市場看淡力量將會稍為收斂。



最近中美貿易談判的主客關係有所轉變，在中國拒絕談判，態度轉趨強硬時，美國則開始放鬆口風，表示願意繼續與中國談判。而由於在貿易戰談判之中，利益偏向美國，而損害偏向中國，相信中國完全拒絕談判的機會不高。因此，在6月底G20峰會舉行之前，兩國關係出現急速惡化的機會不高，在看淡力量逐漸消退下，相信憧憬議會有成果的資金會逐漸出現，並令風險市場出現反彈。



更重要的是，市場現時開始炒作美國將減息，此等炒作將推升股市以及包括銅價在內的周期性商品。銅價現時明顯守穩5,700美元，投資者不妨於5,850美元附近買入期銅，短期目標定於6,100美元，止蝕可訂於5,700美元。



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