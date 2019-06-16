凱帆軒兩房戶866萬沽　11年升值1.6倍

利嘉閣地產新西九龍豪宅(奧運站)分區董事鄭運就透露，市場新近錄得奧運站凱帆軒3座中層E室成交，單位實用面積約447方呎，建築面積約606方呎，兩房兩廳連露台間隔，享開揚市景及山景。原業主以880萬港元放售，近日減價至866萬元沽出，減價14萬或約2%，折合實用面積呎價約19,374元，建築面積呎價約14,290元。



據悉，原業主於2008年2月以約333萬元買入上述單位。持貨約11年至今，現帳面獲利約533萬元，單位升值逾1.6倍。



屋苑現時約有45個買賣放盤，入場價由810萬元起，而同類型戶則由840萬元起。



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