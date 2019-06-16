【星期一．炒啲乜】外圍亂局　後市應如何部署？

外圍不明朗因素持續困擾，且5月份中國工業生產及投資數據疲弱，港股連續3個交易日下跌，3日累挫約671點，恒生指數在二萬七關爭持。



市場注視中美貿易談判局勢走向，「習特會」能否成事料短期內有分曉，投資者可趁回調吸納優質股？還是靜觀市況變化再作部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



1、【曜熊理財：貿易戰陰霾持續 靜觀其變】

https://bit.ly/2KPnM0J



2、【陳鳳珠：環球央行現減息潮】

https://bit.ly/2XgujYU



3、【曜熊理財：貿易戰陰霾持續 靜觀其變】

https://bit.ly/2KPnM0J



4、【潘梓生：銅價現水平值博反彈】

https://bit.ly/2MMx2p1



5、【葉尚志：中興抗跌力強 現價可吼】

https://bit.ly/2KRuRxM



6、【陳健豪：可小注沽美元兌加元】

https://bit.ly/2KQbchF



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領



取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

