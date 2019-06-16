港府：貨幣市場維持暢順有效運作

財政司司長陳茂波在其網誌表示，對於近期社會氣氛緊張，政府財金部門相關同事緊密監察各個金融環節的情況，確保香港金融體系暢順有效運作。



首先，在外匯及貨幣市場方面，過去幾天港元拆息曾有所上升，但整體來説，港元外匯及貨幣市場都保持有序的運作。港元1個月期同業拆息曾較6月初高出60個基點，達2.6厘水平，但目前已從高位逐漸回落。



拆息上升主要反映了一些季節性因素，例如臨近6月底半年結銀行傾向保存較多流動資金。因應港元利息上升，港元匯率近日亦隨之趨強，從較早時的7.84兌1美元水平曾升至兩、三天前的7.81水平。這主要是由於港美息差收窄令沽港元買美元的套息活動吸引力下降，部分套息活動參與者買入港元平盤，從而推高港元匯價。



事實上，當港元利率上升至接近美元利率水平，會吸引較多港元買盤並帶動匯率轉強，而港元相對美元利率下降則會帶動匯率轉弱，正符合了聯繫匯率制度下利率自動調節機制的設計。金管局會繼續密切留意市場情況，確保香港貨幣市場有效運作，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

