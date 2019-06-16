業主叫價企硬　君匯港兩房戶1050萬易主

利嘉閣地產新西九龍豪宅(奧運站)分區董事鄭運就透露，市場新近錄得奧運站君匯港6座中層A室成交，單位實用面積約482方呎，建築面積約625方呎，採兩房間隔。業主叫價企硬，以1,050萬港元連租約沽出，折合實用面積呎價約21,784元，建築面積呎價約16,800元。



據悉，原業主於2009年6月以約370萬元買入上述單位。持貨10年，現帳面獲利約680萬元，單位升值逾1.8倍。



屋苑現時約有70個買賣放盤，同類型戶「入場費」由1,060萬元起。



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