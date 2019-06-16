樓價UPDATES︰茶果嶺麗港城交投淡靜

茶果嶺麗港城本月交投淡靜，僅錄零星租務個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●樓價高位徘徊，不少業主趁勢獲利沽貨。西半山聯邦花園威尼斯閣高層B室，實用面積1,166方呎，以三房包括套房間隔，景觀開揚，以3,120萬元易手，實用呎價26,758元。原業主於2012年以1,930萬元入市，持貨7年帳面獲利1,190萬元。



●筲箕灣香島3座中層F室，實用面積695方呎，為兩房連儲物房間隔，外望山景，日前獲租客以26,500元承租，實用呎租38.1元。屋苑現時約有121個租盤，最低月租由21,000元起。



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九龍區



●麗港城12座中層B室，實用面積522方呎，採兩房間隔，座向西北方，外望開揚向海景，議價後以1.8萬元租出，實用呎租34.5元。若以業主於2017年7月購入價645萬元計，回報率3.3厘。



●將軍澳日出康城領峯本月累錄得4宗成交，包括8座左翼低層A室，實用面積678方呎，採三房包括套房設計，外望開揚景觀，以860萬元轉售，實用呎價12,684元。項目現約有148個放盤，叫價約888萬元起。



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新界區



●臨近暑假，租賃交投逐漸暢旺，粉嶺名都5座低層C室，實用面積376方呎，以兩房間隔，原開價約13,500元，議價後以13,000元租出，實用呎租34.6元。新租客見屋苑環境舒適，間隔合用，故決定承租。



●東涌昇薈8座低層C室兩房戶，向東南望園景，實用面積670方呎，屬屋苑兩房則王。原業主叫價約858萬元放盤僅1天，即吸引首置客上門睇樓，議價後終以850萬元成交，實用呎價約12,687元。原業主於2013年12月以約497.4萬元購入上址，期內升值約70.9%。



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