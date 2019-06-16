中美貿談若「反枱」就是入市良機？專家︰股市會反彈

市場將焦落在中美元首月底於二十國集團(G20)峰會上的會面，並擔憂談判破裂或令貿戰再升級。惟外國傳媒報道，Clearbridge Investments投資策略師Jeff Schulze表示，目前仍看不到美國經濟衰退的迹象，並認為若關稅加碼導致股市再次下跌，將會是入市好時機，因為股市最終勢會反彈。



Schulze解釋，參考了自上世紀80年代以來全部共6次的非經濟衰退而引發的股市調整。在股市觸及低點後6個月，通常會有25%的回升；而且一年後，平均升幅達30%。



他表示，消費者的收入支出及家庭負債比處於良好水平，當中家庭負債更是自1985年以來最低。



該公司經營着旗下基金ClearBridge Large Cap Growth Fund(SBLYX)。該基金今年內回報為19.2%，而同期標準普爾500指數的回報率為16.5%。

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