失去手機市場後　專家稱HTC可靠5G翻身

外媒報道，曾經風靡一時的手機品牌HTC，在智能手機領域的市佔率於去年已跌至1%。該公司在2017年時錄得虧損，並在2018年時將旗下設計團隊出售予其他公司才勉強錄得盈利。然而，最近有分析指出，HTC最新推出的一項設備，有望使其收入增加。



報道指出，HTC推出了一款5G Hub網路分享器，可以取代傳統網絡路由器，作為接收信號並連接各種支援5G功能設備的小型「中轉站」。據悉，5G Hub在上個月在美國以600美元的價格開始銷售，美國電訊運營商Sprint正在推廣這款設備。



「HTC目前是5G集線器設備的全球領導者。」英國Strategy Analytics執行總監Neil Mawston估計，該裝置今年可令HTC的收入增加5,000萬至1億美元。他預計全球銷量將達數十萬。



理論上，5G Hub提供的訊號比電訊公司提供的信號更穩定。意味着可以在無線的情況下連接室內各種裝置，甚至容許數十人一起以無線網絡玩虛擬現實(VR)遊戲，這是以往的設備未能做到的。

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