孖妹S檔案：夜期加時　捱眼瞓炒作有金執

期指夜市延長交易時間(亦稱夜期，T+1時段)，周一(17日)起生效！孖妹決定捱眼瞓，見證呢個重要時刻。不過齋睇邊過癮，炒埋一份先正。幾位期貨專家就嚟個新手教路，傍住孖妹一齊炒，夠晒刺激。



聶：富途證券分析師 聶振邦



許：耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬



林：耀才證券銷售及客戶服務部分組經理 林煒壕



蔡：香港程式交易研究中心總裁 蔡嘉民



歐：期權投機者 歐陽一心



Paul：散戶Paul



●延至3點 加長重疊美股



彩兒：香港交易所(00388)公布，通過延長夜期交易時間，包括股票指數、匯率及商品衍生產品等指定產品嘅T+1時段交易時間，由凌晨一時延長到三時。T+1交易制度，係指今日做嘅買賣，下一個工作天先結算。若夜期交易喺下一個日間標準結算時段（T時段）結束前平倉，咁嗰次交易就唔會被視為過夜平倉。



蔡：呢個調整可以加長夜期同美股開市嘅重疊時間，Gap Risk(裂口風險)細咗，莊家更加願意開價，買賣差價亦有望縮窄。



Kitty：咁樣交投自然更活躍，大家都應該拍爛手掌啦！



許：無錯！香港身為國際金融中心，夜期交易時間當然要同國際接軌，以提升競爭力。之前，夜期產品多樣化，由夜期大期延伸至細期同期貨，成交的確活躍咗。而今次延長時間到三點，我估會帶挈更多即市客炒番轉。



聶：我認為會有更多炒開美股嘅投資者玩夜期。



●入門法：細期按金2.1萬元 諗得過



Kitty：最新夜期交易時段由下午五時十五分至翌日凌晨三時。咁長時間，點頂呀？



聶：夜期活躍時段一般係喺開市頭半個鐘，同收市前半個鐘。



彩兒：對於我哋兩位新手，小試牛刀，可以試吓買恒指期貨(細期)，但佢同恒指期貨(大期)又有咩分別呢？我淨係知道在於入場門檻水平而言，大期每指數點為50元，細期每指數點為10元。



聶：提一提，夜期成交量已經低，細期就再唔使講，所以細期嘅買賣差價應該仲闊。但買大期，都要留意注碼，因買一張大期都唔平，份額都好大，如果係買嚟對沖正股，好易會買多咗。



林：大期每指數點為50元，一張合約價值都要逾100萬元。不過，期指有槓桿成分，只需按交易所最低基本保證金要求，目前一張大期按金為10.89萬元；而細期按金大約係大期嘅五分一，即係約21,798元。



彩兒：如果恒指升一千點，大期即賺5萬元，成本僅為108,993元，回報率高逾45%。



Kitty：夜期產品類別多，究竟炒邊隻好？



林：最Hit嘅係恒指、小型恒指、國指同小型國指嘅期貨及期權，前兩者係更受美股升跌所影響，股價波動都大啲，會更容易炒。



Kitty：咁買期指定期權好？



Paul：炒期指，我通常會睇日；而炒期權，就會睇月。



聶：明白嘅！因期權有到期日，而且波幅較期指細，投資者認為有得守。



●策略：成交量低 市場消息主導



Kitty：入市有咩特別策略？



聶：因為夜期成交量低，市場數據及圖表分析技術唔係好啱，睇消息仲好。如果炒恒指夜期，要留意美國股市和經濟數據表現，同聯儲局議息等消息。如炒國指夜期，就主要受中美貿易談判消息影響。



歐：其實延長交易時間都幾開心，可以等埋聯儲局喺夏令時間公布議息結果，再作相應部署。以往每逢議息結果出前就要平定倉，因結果出完已經無市，且沽空期權潛在虧損需要承受無限風險。但依家就唔使驚，揸過夜盤仲得。



聶：6月20日喺香港時間凌晨兩點，聯儲局就會公布議息結果。今次市場預期息率不變嘅機會高，所以重點應該放喺會後議息聲明。若聲明指7月議息減息機會大，可能刺激美股及夜期向上，料賺50點難度唔大。不過，唔覺得會有更大升幅，因今次減息利好消息已醞釀一段時間，相信股市已部分反映。



蔡：如果想博聯儲局唔加息或減息，可以逢低吸納美債期貨，等美國十年期債息升至2.3到2.4%時買入，博債息向下。至於持倉幾耐，就見仁見智啦！



彩兒：咁係咪要好早入定市？



聶：如太早買定博方向，投機味濃，風險大。我建議，等消息出爐先買，通常都仲可以博炒多陣。從過往觀察，恒指期貨走勢有時滯後於道指期貨，所以投資者會見到美股及道指期貨升，再博夜期上升。



蔡：同意，亦可以做多啲Pair Trade（配對交易），恒指期貨同美國標普或納指期貨嘅走勢，理論上要相近，如果差太遠，就可以買平沽貴，博兩者差價收窄。



●限制：收市早於美股 未能套戥



Kitty：以後可以就歐美嘅消息同事件，喺T+1時段內對沖或調整持倉！



彩兒：以往沽空美國上市嘅安碩MSCI香港指數基金（NYSE：EWH）或MSCI中國指數ETF（MCHI），限制喺美股交易時段操作，但依家就可直接交易指數期貨。



許：延長夜期交易時間，畀咗個逃身門啲炒家。如美國特朗普喺凌晨時分有特別舉動，炒家可以捕捉波動短炒吓。但夜期成交量始終比期指日市（日期）少，會無咁刺激。



再者夜期收市仲未同美股睇齊，做唔到套戥。若美股跌400點，你沽空期指，博港股低開，但美股隨時喺三點後挾上去，咁就捉錯路。



聶：係呀，所以我唔建議揸貨過夜，一旦睇錯邊，出現大裂口就大件事！



Kitty：希望快啲延長到五點喇。



許：我估未來半年內就會願望成真，到時貼住美股行，期指炒家就敢揸過夜。美股同加拿大股市夏令交易時間係21：30至04：00；而冬令交易時間係22：30至05：00。



彩兒：另外，夜期設立限價機制，防止夜期時段出現過大波動。以當日嘅日市時段現貨最後交易價嘅上下5%為限，投資者唔可以輸入超出上限嘅買盤及超出下限嘅沽盤指令。但即使期指觸及上下限，期指交易都唔會暫停。



聶：假設恒指收市價係27,300點，上下限就係升或跌1,365點，理論上唔係咁易觸及，所以作用唔大。



●準備：宜先觀望 政治市危機多

許：公司早有做環球期貨，有前線及交收同事夜更On-duty，所以就算T+1時段延長到24小時，我哋都搞得掂。



林：預期會有更多客人炒夜期，所以公司都加咗一至兩位，共六至七位同事當值夜更，主要解答客人對操作及落盤上嘅疑問。但坦白講，目前九成嘅客人都喺網上自己交易，所以唔多同事需要代客落盤。



彩兒：但投資者要留意，未必所有經紀行都提供T+1交易服務。



Paul：要炒得好，心理質素要高，我就觀望住先。因預計六月係政治市，會有好多突發危機，萬一跌市觸到對沖基金程式盤，就會再插。依家要等本月尾二十國集團（G20）峰會完咗，確定美國會否向中國加徵另一輪關稅，再判斷港股走向。如加關稅，料港股會跌到24,000點。



聶：其實夜期都有得炒匯率期貨，如果中美貿易談判形勢進一步惡化，就可以炒人民幣貶值。



Kitty：原來夜炒生活都可以咁多姿多采，但要犧牲瞓覺時間。嗚嗚……



歐：呢個年代想炒夜期，仲邊使捱夜。我已經寫定程式用限價盤交易，如果投資者係夜期新手，我都建議自學寫程式炒細期，率先感受其流動性及深度。

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