退休無憂︰台男高峰賺三千萬　建法式莊園退休

60後的彭述光(James)是土生土長台灣人，出身草根，憑藉個人努力一步步向上游。他在賺到第一桶金後，就開始為退休打算，在台灣買地起屋、搞民宿，更把自己的夢想化為現實，如今在宜蘭建有10幢法式別墅及一間風車民宿，希望在台灣也能享受到法式浪漫。當年出身清貧的小伙子，是如何在高峰時期賺超過3,000萬人民幣呢？今期《退休無憂》跳出香港，在別處尋找成功致富的故事。



今年57歲的James，原於軍事學校修讀土木建築科系。他解釋，由於當年家境清貧，修讀軍事學院會有補貼才選擇相關學校。「那時候也吃過不少苦頭，白天要上課，晚上擺地攤賺錢，生活頗辛苦。」



畢業後，隨即入伍從事有關軍事建築工作，一做就是十年。當年軍人月入不俗，八十年代時每月收入有過萬港元。



●遷居上海 狂炒物業勁賺

當年由於台灣退伍制度有改變，因此在他30歲時決定離開軍職，重新與社會接軌。離開軍隊後，曾參與不少基建工程的設計與監工，如建設大橋、鋪路等。



直至2002年，太太因工作需要而調派到上海，他亦因此展開10年的上海生活之旅，第一桶金亦由此而起。



當時，他加入一間國際化妝品牌公司，主要於上海總公司工作，負責設計不同專櫃再運送到全球分店。在上海工作時，發現當地樓價便宜，2004年時更買入十多個住宅單位及寫字樓投資，並持貨至2009年，即上海舉行世界博覽會前一年賣出。當年將手上17個物業全數沽出，賺約3,000萬元人民幣。他表示，上海樓價癲升，買入時的每平方米價格約為4,000元人民幣，至2009年每平方米價格已上升至近萬元人民幣。



除了投資上海物業，同年他亦有投資香港物業，當年賺人民幣的他，就把人民幣兌換港元後買入兩個樓花及一個現樓單位等升值，當中包括於九龍的譽‧港灣。數年後，三個物業的樓價加上人民幣匯價升值，轉手就賺接近300萬港元。



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●回流宜蘭 力拓民宿生意

賺到第一桶金時，James才46歲，但他並沒有停止工作，直至2012年才離職，其後移民到加拿大生活。



當時亦有購入多倫多物業作投資，惟「自己始終在亞洲地區長大，不習慣海外生活，於是生活一段時間我又回到台灣。此後，發現宜蘭空氣清新，自己又喜歡田園生活。加上該區距離台北市中心不足1小時車程。」於是決定在當地搞民宿，接待旅客的同時又可自住，為退休生活作準備。



他個人偏好歐式建築，於是在宜蘭興建風車民宿，此後他開始到歐洲如荷蘭、比利時、盧森堡等地考察風車設計，拍下近千張照片。



最後一三年開設有12間客房的倆仙沐田莊園，生意步上軌道後，他又建設更大型項目，於宜蘭買了一塊地，設計一個法國式住宅莊園，近期正式收樓及完成清潔。



●購地拆售住宅 嗌500萬起

該法式莊園共有10幢房子，分為單幢及雙幢，面積由2,630至3,850方呎不等，每幢樓高4層，每層面積最少有600方呎。據了解，購入者可獲得約800方呎土地作耕種之用，物業折算後介乎近500萬至近千萬港元。他笑稱：「未來我都會入住其中一間，事實上我是在選擇鄰居！」



●投資股票慘蝕 悟成功之道

James的物業投資回報雖然可觀，但他指出，自己過去亦有遇過慘蝕。他感嘆道：「我曾經投資股票，更輸掉了約1,000萬港元！」



八十年代台灣經濟急速起飛，股市一度狂炒，有云「上帝要你滅亡，必先令你瘋狂」，在1987年初台灣加權指數才1,063點，至1990年升至12,495點，股市數年間狂漲逾10倍。惟同年股市亦崩圍，台股在短短數個月內由高位急插至2,560點。而他正正參與了數年間的股市瘋升瘋跌，一下子把辛苦賺來的錢都輸掉。



因為這次經歷，他深深明白到風險管理的重要性，往後亦不肯大手買入股票，反而主力做物業投資，現在看來是成功的。



在買賣物業時，他個人偏好以按息率作為準則，如息率於3厘或以下則可考慮吸納，3至5厘就要考慮清楚升值潛力及各項因素，5厘以上則不會考慮買入。對於現時年輕人如何致富，他坦言，年代不同，以本港年輕人為例，他認為香港樓價較貴，如未有能力在港置業，可考慮按揭息率不足2厘的台灣。既可作投資，亦可作自住之用。



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【港人台灣買樓有乜限制？】

如香港市民有意在台灣買樓，要留意必須同時持有「香港特別行政區護照」及「香港永久性居民身份證」。此外，若為內地居民，必須持有至少三年才可轉售；而其他外籍人士則沒有此限制。在選擇物業時亦要留意，如物業被當地認定為農、林、漁、狩獵、鹽、礦、水源地與軍事用地有關，則不可購入。



另一點要留意的是，於台灣買樓不能作為申報投資移民的條件，如果想要投資移民需要600萬新台幣作商業用途。



若然有意到台灣買樓的香港居民，找到合心的物業之後，應該先與業主溝通好價錢，然後透過地產公司查清業權、支持相關費用及簽署法律文件，並且於各當地地政事務所申請「購買許可證」。



除了樓價外，在台購買物業亦要留意一些額外附加費，包括樓價6%的房屋契稅、6%地產經紀中介費及物業交易所得稅等。

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